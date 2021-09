– Vi ga ikke kommunene god nok tid til å forberede testopplegget, og de fikk ikke raskt nok tilsendt tilstrekkelig mange hurtigtester, sier Camilla Stoltenberg, som er direktør i Folkehelseinstituttet til VG.

Flere kommuner var dermed ikke klare første skoledag.

Stoltenberg erkjenner at FHI også har undervurdert smittespredningen i sosiale sammenhenger og i forbindelse med festing etter skole- og studiestart.

Hun sier at det har vært diskusjon om et par detaljer i opplegget mellom FHI og Helsedirektoratet, men at det har vært enighet om hovedlinjen: At testing kan erstatte karantene slik at barn kan være på skolen.

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å sende ut tester til kommunene. Omtrent 10 millioner tester har blitt sendt ut så langt. Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener kommunene har fått for kort tid på å omstille seg til det nye systemet.