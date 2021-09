Politiet meldte om hendelsen klokka 5.03 onsdag morgen.

Brannvesenet tvitret at de var framme på stedet og at det fortsatt brant klokka 5.11. Noen minutter senere tvitret politiet at den var slukket.

– Vi har ingen formening om hva som kan være årsaken, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til NTB.

Han sier videre at det var fire biler som sto parkert ganske tett og at to av dem hadde fått brannskader. Det var ingen umiddelbar fare for spredning til bebyggelse.