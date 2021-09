Kaosdebatt vekker reaksjoner: – Ikke rart folk har politikerforakt

Fløyta ble tatt i bruk for å hindre partilederne i å snakke så intenst i munnen på hverandre at det ble umulig å høre hva den enkelte sa.

Guri Melby var blant partilederne Riise så seg nødt til å blåse av da hun fortsatte å snakke mens han selv forsøkte å ta ordet. Hun skulle svare på et utspill fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Nå blåser jeg i fløyta fordi vi er nødt til å gå videre, sa Riise.

Senere blåste han i fløyta mot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som nektet å gi seg i sitt forsøk på å svare på Frp-leder Sylvi Listhaug skatteangrep.

– Du skal få svare senere, sa programlederen og ga ordet til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Kveldens siste fløyteblås ble midt i et resonnement fra SVs Audun Lysbakken, da Riise avsluttet debatten.

Flere reagerer

Byråd Inga Marte Thorkildsen for oppvekst og kunnskap i Oslo er blant flere som reagerer på Twitter.

– Kjære TV 2-nyhetene, dere må lede debattene, ikke la det bli anarki. Dette er vondt å høre på, skriver hun.

Også statsviter Svein Tore Marthinsen reagerer på kaoset.

– Mye kakling på partilederdebatten på TV2. Fungerer dårlig, skriver han.

Rødt-politiker Mimir Kristjansson deler samme oppfatning.

– Det er virkelig ikke rart folk har politikerforakt når de må høre på denne kaklinga her. Vent på tur, folkens. Dere oppfører dere mindre veloppdragent enn en ungdomsskoleklasse.

Bastholm beklager

MDG-leder Une Bastholm sier til NTB at hun er enig i at debatten til tider ble kaotisk.

– Jeg tror nok det er mer krevende å se på enn det føles for oss i studio. På vegne av oss politikere vil jeg si unnskyld for kaoset. Spesielt i den midterste debatten ble det en del kjekling, men det er mange som er tent og opptatt av å vise fram forskjellene oss imellom nå like før valget, sier hun.

Det ble roligere i forkant av siste del av debatten, men ifølge Bastholm fikk de ingen beskjed fra TV 2 om å roe seg ned. Hun fanget imidlertid selv opp i pausen at det hadde blitt litt mye «kjekling».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var blant dem programlederen blåste i fløyta mot.

– Og da sluttet jeg med en gang og. Men det er en del av underholdningen, dette er en reklamekanal som skal skape litt underholdning, sier han til NTB.

Han sier han har forståelse for at avbrytelsene kan være irriterende for dem som ser på, men mener dette er en del av pakka når det er ni partiledere og 18 minutter på hvert tema.

– Vi som deltar i debatten, kjenner nok på noe av det samme, men så lenge debatten er lagt opp på den måten, blir det sånn. Man brenner for ting og vil dra lange resonnementer, men det tillater ikke dette formatet, sier han.

– Ingen vinner

Dagbladet-kommentator Martine Aurdal mener det var vanskelig å få med seg noe fra debatten.

– Det er fristende å si at denne debatten kunne ingen vinne, for det var en kaosdebatt der det var vanskelig å skinne for noen når alle pratet i munnen på hverandre, sa hun under avisens sending i forbindelse med debatten.

VGs Tone-Sofie Aglen beskriver debatten som god og mener det var positivt med jevnere taletid, men påpeker også at det ble kaotisk.

– Det ble litt for mye avbrytelser og kakling, det ble litt kaotisk, og det ødela deler av debatten, sa hun under VGTVs debatt-sending.

MDGs Eivind Trædal reagerer på sin side på at debatten ble avbrutt for analyse i pausen.

– Utrolig takknemlig for at TV 2 avbryter politikerne slik at vi kan høre fra kommentatorene. Hører for lite fra dem, skriver han.