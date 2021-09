Kranbilsjåfør er siktet for uaktsomt drap etter Flå-ulykken

– Vi mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for uaktsomt drap, sier politiadvokat Andrea Finckenhagen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var NRK som først omtalte siktelsen.

Ulykken på riksvei 7 i Gulsvik i Flå ble meldt klokka 22.21 mandag i forrige uke. Begge kjøretøyene havnet utenfor veien, og personbilen begynte å brenne.

Brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17), som satt i bilen, mistet livet.

Vil ha nye avhør

Det har tidligere vært kjent at politiet ville inndra kranbilsjåførens førerkort etter ulykken.

– For å kunne inndra førerkortet må vi ta ut en siktelse, og det er i forbindelse med dette at vi har siktet ham for uaktsomt drap, sier Finckenhagen.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva det er som gjør at politiet mener at mannen, som er bosatt i Viken, er ansvarlig for brødrenes død.

Mannen er også siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3, som innebærer at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

Mannen er avhørt én gang etter ulykken, og politiadvokaten sier at det er ønskelig med flere avhør av den siktede.

Stiller seg uforstående

Kranbilførerens forsvarer, advokat Christian Arnkværn, sier til NRK at mannen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han er ikke enig i at han kan ha gjort noen ting i forbindelse med den ulykken der som gjør at han kan ha noe som helst skyld i at det skjedde, sier Arnkværn.

Han opplyser at politiet tok beslag i førerkortet på ulykkesdagen.

– Og han ble jo sånn sett formelt siktet. Han ble også avhørt av politiet dagen etter, og i forbindelse med det avhøret kom det ikke fram noen ting som ga ham noe inntrykk av at det var noe konkret politiet hadde som tydet på at han skulle være medskyldig i ulykken, sier Arnkværn.