Skytingen på Trosterud: Mann i 50-årene siktet for drapsforsøk

– Vi foretok nylig en pågripelse av en mann i 50-årene i Oslo. Han er også hjemmehørende i Oslo, sier Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til NTB.

Mannen er norsk statsborger og er ifølge Metlid ikke kjent for politiet fra tidligere. Han er siktet for drapsforsøk.

Det var klokken 1.15 natt til onsdag i forrige uke at to unge menn – en i slutten av tenårene og en i begynnelsen av tjueårene – ble funnet skutt på Trosterud i nærheten av Tvetenveien. De to ble betegnet som alvorlig skadd da de ble funnet.

Metlid holdt klokken 11.30 tirsdag en pressekonferanse der Trosterud-skytingen og to andre skyteepisoder den siste tiden var tema.

– Han var ikke pågrepet da pressekonferansen ble holdt, sier Metlid.

Hun opplyser at de fornærmede er informert om utviklingen i saken.

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med opplysninger.

– Vi håper å kunne si mer etter hvert. Nå må vi se om han er villig til å la seg avhøre, sier Metlid.