NRK: IS-dømt kvinne får behandlet anken sin i lagmannsretten

Kvinnen fikk dommen sin i Oslo tingrett 4. mai, og anket på stedet.

Hun ble dømt for deltakelse i IS i seks år, fra 2016 til 2019. Som 22-åring ble hun radikalisert og fløy til Syria for å slutte seg til en annen norsk IS-deltaker, Bastian Vasquez. Sju år senere ble hun og barna berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidligere har en kvinne vært tiltalt for terrordeltakelse fordi hun stelte hjemme og passet barna mens hennes ektemenn var ute og kriget for IS i Syria.

Det er Borgarting lagmannsrett som skal behandle ankesaken, ifølge kanalen.