Politiet om Oslo-skytingene: – Ser ingen sammenheng mellom sakene

Tirsdag formiddag innkalte Grete Lien Metlid, som er leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, inn til en pressebrif i forbindelse med skytehendelsene.

– Dette tar vi på det største alvor. Det er svært alvorlig at det skytes i det offentlige rom, sa Metlid og la til at politiet forstår at dette skaper uro blant befolkningen.

Hun sier politiet ikke ser noen sammenheng mellom de tre sakene.

Den siste episoden skjedde mandag 30. august da en mann i 20-årene ble skutt og skadd ved Brynseng T-banestasjon i Oslo. Her ble en person pågrepet natt til tirsdag.

– Dette er personer og et miljø vi kjenner godt.

Etterforsker døgnet rundt

Onsdag 25 august ble to menn skutt ved en oppgang på Trosterud i Oslo. Begge havnet på sykehus. Ingen er pågrepet i forbindelse med skytingen, men Metlid sier politiet jobber med konkrete spor.

– Vi har tro på at dette skal føre fram, sier Metlid.

Hun sier saken er svært høyt prioritert, og at pågår det etterforskning nærmest døgnet rundt.

Politiet knytter ikke saken til konflikter eller kriminelle miljøer.

Ukjent motiv

Søndag 15. august ble to unge gutter skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. En av dem ble alvorlig skadd. Gjerningsmannen er pågrepet.

– Siktede, som politiet kjenner til fra tidligere, har fortsatt ikke forklart seg for politiet, sier politisjefen.

Ifølge politiet er det ennå for tidlig å si noe om motiv eller foranledningen til hendelsen.

Følger nøye med

Metlid opplyser at de følger nøye med på gjengsituasjonen og kriminelle miljøer i hovedstaden.

– Vi har god kunnskap og etterretning, og den bruker vi aktivt, sier hun.

Ifølge Metlid vurderer ikke politiet at det er noen endring i gjengproblematikken eller kriminelle miljøer som følge av de tre skytesakene.

– Det er et relativt stabilt konfliktbilde og spenningsnivå, og det er dynamisk. Det vil si at det kan inntreffe alvorlige hendelser med ujevne mellomrom.