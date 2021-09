Én pågrepet etter skyting i Oslo

En person er pågrepet etter at en mann i 20-årene ble skutt og skadd på Brynseng i Oslo. Oslo-politiet meldte om skytingen klokka 20.44 i går kveld.

– Vi leter ikke etter noen flere personer på dette tidspunktet i etterforskningen, sier krimleder Arild Stenersen til NRK.

USA lover å hjelpe amerikanere som er igjen i Afghanistan

Etter at de siste amerikanske styrkene forlot Afghanistan, er det fortsatt mellom 100 og 200 statsborgere igjen i landet, ifølge utenriksminister Antony Blinken.

På et pressemøte natt til i dag lovet han at USA skal gjøre alt de kan for å hjelpe dem hjem. Samtidig fortalte han at den amerikanske ambassaden i Kabul vil bli stående tom og at amerikanske diplomater som har vært utstasjonert der, vil flyttes til Qatar.

Enighet i lønnsoppgjøret i Kirken

Rett før fristen ved midnatt kom partene i lønnsoppgjøret i Den norske kirke til enighet. Oppgjøret har en ramme på 2,8 prosent.

Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene, opplyser arbeidsgiverorganisasjonen KA.

1.349 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.349 koronasmittede i Norge. Det er 443 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.236 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 674, så trenden er stigende.

Norsk 12. plass i temporittet i Paralympics

Suzanna Tangen syklet inn til 12. plass i temporittet i debuten i De paralympiske leker i Tokyo. Tiden 57:38.97 var svakest av alle de startende, og hun var nesten 12 minutter bak vinneren av klasse H 4-5, amerikanske Oksana Masters.

– Men igjen, her bygges erfaring, og det settes mål mot de neste lekene, sa NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Økning i hatkriminaliteten i USA

Hatkriminaliteten, særlig mot svarte amerikanere og amerikanere med asiatisk opphav, økte i fjor, ifølge FBI. Antall anmeldelser i hatkriminalitet-saker der svarte amerikanere var involvert, økte med 40 prosent i 2020, fra 1.972 til 2.755, viser tallene.

Økningen i antall saker med asiatisk-amerikanere var på hele 70 prosent, med 275 saker i 2020, opp fra 161 i 2019. Det synes å være en bekreftelse på en trend mange asiatisk-amerikanere har slått alarm om siden koronapandemien brøt ut, skriver nyhetsbyrået AFP.