570 forelegg og 26 førerkortbeslag under Aksjon skolevei

I alt ble det gjennomført 95 trafikkontroller ved eller i umiddelbar nærhet til skoler i Oslo, Bærum og Asker, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Det er blant annet gitt 279 forelegg for ulovlig mobilbruk og 225 forelegg for høy hastighet.

I tillegg har 122 fått bot for manglende eller feil bruk av bilbelte.

Antall førerkortbeslag var i år 26, mot 14 i 2020-aksjonen. De fleste skyldtes høy hastighet. Ni bilførere ble stanset for kjøring i ruspåvirket tilstand, samtlige for andre rusmidler enn alkohol.

Seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt mener aksjonen viser at det fortsatt er behov for synlig og forebyggende politi for å trygge ferdselen i skolens nærområder.

– At flere velger å kjøre i ruset tilstand, ser vi meget alvorlig på. Vi opplever også at mobiltelefonen for mange er blitt en naturlig forlengelse av hånden også under bilkjøring, sier han.

– Bruk av mobiltelefon under kjøring tar vekk oppmerksomheten, og vårt tips er at fører bruker tiden bak rattet til en pause fra denne. Politiet kommer til å ha fokus på skoleveiene også videre gjennom skoleåret, sier Andreassen.