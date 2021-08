Tiltalt 58-åring erkjenner straffskyld for dobbeltdrap

Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, men politiet mener at drapene ble begått på et hospits dagen i forveien.

En 58 år gammel bergenser er sammen med to andre tiltalt for å ha begått de to drapene med kniv og øks. I tillegg er to andre tiltalt for bevisfjerning. Da rettssaken startet i Hordaland tingrett mandag erkjente 58-åringen straffskyld for drapet på Jan-Øystein Ask Hilby, skriver VG.

På spørsmål om han erkjenner straffskyld for drapet på Silje Helen Kvandal (29) svarte tiltalte:

– Ja, med forbehold.

Forsvarer Einar Råen opplyser at de vil komme tilbake til hva som ligger i dette forbeholdet.

Endret forklaringen sin

Statsadvokat Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter sa søndag til NTB at mannen i første avhør tok på seg all skyld for det brutale voldsangrepet på rom 305, men at han senere har endret forklaringen sin for politiet.

– Han erkjenner å ha påført henne stikk, men nekter for å ha brukt øks, sa Hordnes.

Tiltalt møtte ikke

En 38-åring som er tiltalt for bevisfjerning i saken, møtte ikke opp da rettssaken startet mandag, ifølge VG.

– Jeg hadde kontakt med ham i helgen, men får ikke kontakt i dag. Han har trolig forsovet seg, sier hans forsvarer, advokat Erik Mjell.

Statsadvokat Benedicte Hordnes mener at mannen skal pågripes, og foreslår at politiet rykker ut til mannens adresse for å pågripe ham.