SSB-sjefen vil ha diskusjon om en ny handlingsregel

Sjefen i Statistisk sentralbyrå ønsker å verne statsbudsjettet mot bølgene fra verdens børser, skriver Aftenposten/E24.

– Pengebruken på statsbudsjettet bør knyttes tettere til fondets kontantinntekter. De svinger mindre enn fondets verdi. Dermed ligger regelen tettere opp til det som er og vil bli praktisk politikk, regelen blir lettere å etterleve og den får større troverdighet som langsiktig retningslinje, sier Axelsen, som fra 2005 til 2009 var statssekretær i Finansdepartementet for Ap.

Dagens handlingsregel innebærer at regjeringen maksimalt kan bruke 3 prosent av fondets kapital over statsbudsjettet hvert år.

Til avisa opplyser statssekretær Sverre Vatnar (KrF) i Finansdepartementet at det ikke har vært aktuelt å endre retningslinjene for finanspolitikken og at gjeldende handlingsregel ligger fast. I 2015 vurderte et ekspertutvalg en overgang til kontantinntekten som handlingsregel, men var skeptisk til dette.

Per nå er markedsverdien av Statens pensjonsfond utland – kjent som oljefondet – 12.033 milliarder kroner.