Stortingsvalget mandag 13. september nærmer seg, og med pandemien som bakteppe kan årets stemmegiving bli noe annerledes for enkelte.

Personer i karantene og isolasjon kan nemlig ikke avgi stemme i valglokaler.

– Velgere som ikke kan avgi stemme i valglokaler på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen for velgere som stemmer i egen kommune, opplyser Kristina Brekke Jørgensen, kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet, til ABC Nyheter.

– Disse velgerne kan søke på lørdagen og søndagen før valgdagen, og frem til klokken 10.00 på valgdagen. Dette gjelder kun velgere som ikke får stemt i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt, sier hun videre.

FHI anbefaler å forhåndsstemme

Kristina Brekke Jørgensen er kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet. Foto: Valgdirektoratet

Personer som planlegger å stemme i en annen kommune enn der man er folkeregisteret, må forhåndsstemme.

– Oppfordrer dere ekstra til å forhåndsstemme i år i tilfelle man skulle bli syk/coronasmittet i dagene i forkant av valget?

– Vi har en lang forhåndsstemmeperiode i Norge, og det er gode muligheter til å stemme på et tidspunkt uten stor pågang. Informasjon om når det normalt er liten pågang kan man finne hos kommunen sin. Det er viktig å huske på at det er lett å holde avstand når man stemmer, og at det tar kort tid, svarer Jørgensen.

Norge er for tiden inne i en fjerde smittebølge, og smitten stiger kraftig flere steder. Folkehelseinstituttet (FHI) mener det kan være lurt å forhåndsstemme.

– Det er veldig bra og det tryggeste når det gjelder ansamling, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til NTB.

Når det gjelder selve valgdagen, tror han ikke det blir nødvendig med særskilte tiltak.

– Valget er å anse som et arrangement som skal gjennomføres i tråd med de vanlige smittevernreglene. Vi tror ikke at det blir noen situasjoner der som vil kreve ekstra tiltak, sier Forland.

– Valgmedarbeiderne kommer hjem til deg

Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet er klar på at alle skal få mulighet til å stemme, også de som er i karantene eller isolasjon.

– Frykter dere at valgoppslutningen kan bli lavere på grunn av at personer er i karantene/isolasjon?

– Er man i karantene skal man stemme ved egne stemmesteder, hvis man er i isolasjon kommer valgmedarbeiderne hjem til deg for å ta imot stemmen. Dette vil man få nærmere informasjon om fra kommunen sin, dersom man havner i isolasjon eller karantene før valgdagen, sier hun.

Over 578.403 nordmenn har allerede forhåndsstemt, ifølge tall fra Valgdirektoratet. Det betyr at over 13 prosent av de stemmeberettigede ved årets valg har stemt.