Innfører testing to ganger i uka på videregående skoler i Bærum etter høye smittetall

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen opplyser til NTB at det fra og med mandag vil bli massetesting på de videregående skolene der det er høyt smittetrykk.

– Det gjelder de fleste videregående skolene, for flere har høye smittetall. Det gjør at vi i tiden fremover kommer til å teste alle elevene to ganger i uken på de mest utsatte skolene.

Beslutningen kommer etter at de har slitt med smittesporingen etter den økende smitten i den videregående skolen i Bærum. Det er derfor de nå iverksetter en bred testing på de fleste skolene.

– Dette sparer oss for mye smittesporing, der vi har størst ressursutfordring, men det vil også føre til mer testing. Nå flytter vi ressursbehovet fra smittesporing til testing på grunn av de knappe ressursene vi har nå på smittesporing.

Nilsen forteller at risikonivået på skolene fortsatt vil være grønt, og at de vurderer fortløpende situasjonen.

– At det er nærme gult nivå, er det ingen tvil om, sier han.

Om 42 nye smittede det siste døgnet sier Nilsen:

– Det er fortsatt veldig mye smitte, og de aller fleste er videregående skoleelever. Vi har problemer med smittesporingen siden det er mye problemer knyttet til hvert tilfelle.