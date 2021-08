58-åring trakk tilståelse for dobbeltdrap i Bergen

Tiltalen beskriver i detalj hvordan en av de tiltalte, nattevakten ved hospitset, skal ha skrudd av videoovervåkingen i bygget, hentet en øks og flere kniver og låst opp døren til rommet der paret befant seg. Mens den hovedtiltalte (58) først skal ha påført kvinnen og deretter mannen gjentatte knivstikk mot halsen og ansiktet, skal nattevakten (34) deretter ha hogd begge to i hodet med en øks.

Dobbeltdrapet skjedde en gang mellom klokken 3 og 8 søndag 12. januar i fjor.

58-åringen tok i første avhør på seg all skyld for det brutale voldsangrepet på rom 305, men har senere endret forklaringen sin for politiet. Han nekter nå for å ha drept den 29 år gamle kvinnen, ifølge statsadvokat Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter.

– Han erkjenner å ha påført henne stikk, men nekter for å ha brukt øks, sier Hordnes til NTB.

Begge ofrene ble erklært døde på stedet som følge av den grove volden de ble utsatt for. Dødsårsaken blir oppgitt å være forblødning og luftveisskade. Mannen (42) og kvinnen (29) ble funnet ille tilredt ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, gjemt under en grønn presenning sammen med blodige gjenstander.

Saken kommer opp for Sør-Hordaland tingrett i Bergen mandag. Det er satt en av en måned til rettsbehandlingen.

Godt kjent for politiet

– Han har erkjent straffskyld for de forhold siktelsen gjelder, har 58-åringens forsvarer, advokat Einar Råen, tidligere sagt til NTB.

Råen har ikke besvart NTBs henvendelser i forkant av rettssaken og har ikke kommentert opplysningene om at klienten hans har trukket deler av tilståelsen.

Mannen er godt kjent av politiet fra tidligere og har en rekke volds- og rusrelaterte dommer bak seg. Han ventet på å sone en sju måneder lang dom da drapene skjedde.

Påtalemyndigheten har varslet påstand om 21 års forvaring, med begrunnelsen i mannens lange kriminelle løpebane og faren for at han skal begå ny, alvorlig kriminalitet når han blir løslatt fra en ordinær fengselsstraff.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer om hva påtalemyndigheten mener er motivet. Men det har vært en voldelig konflikt mellom et av ofrene, hovedmannen og en annen av de tiltalte. At dette ender i drap, får vi ta i utspørringen, sier Hordnes.

Den opprinnelige konflikten skal ha hatt sin bakgrunn i angivelig uoppgjort gjeld.

Bestrider tiltalen

Mannen aktor mener begikk drapet sammen med 58-åringen, nekter kategorisk skyld etter den tiltalen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier forsvareren, advokat Erik Ulvesæter, til NTB. Han har tidligere tydelig gitt uttrykk for at den polske mannen bestrider beskrivelsene tiltalen på det sterkeste i uttalelser til Bergens Tidende da tiltalebeslutningen ble tatt ut.

En tredje person som er tiltalt for medvirkning til dobbeltdrapet i Bergen, er en 24 år gammel mann som ifølge tiltalen holdt vakt mens de to eldre mennene holdt på med sitt. Han nekter straffskyld.

– Han bekrefter å ha vært på hospitset da dette skjedde, men benekter å ha hatt noen rolle i forbindelse med drapet. Jeg kan ikke gå mer detaljert inn i hans forklaring, men han har ikke hatt noen vaktrolle, sier forsvareren hans, advokat Jon Anders Hasle.

Erkjenner å ha fjernet bevis

En 34 år gammel mann og en 37 år gammel mann er tiltalt for – og erkjenner – å ha fjernet bevis etter at drapene ble begått.

34-åringen hjalp til med rydding og vasking av rommet der drapene skjedde, samt pakket og bar likene ut av hospitset. Mannen erkjenner straffskyld, opplyser forsvareren hans, advokat Erik Mjell, til NTB.

37-åringen hjalp til med å løfte likene inn i en bil som 34-åringen skaffet. De to skal ha kastet eiendelene i en elv ved Gullfjellsveien ved Osavatnet i Arna.

– Han erkjenner å ha vært med på å forspille bevis og er forberedt på å bli straffet for dette. Han vil møte opp i retten og er spent på å høre hva de andre tiltalte har å si om hva som skal ha skjedd på åstedet, sier forsvareren hans, advokat Kjetil Ottesen, til NTB.