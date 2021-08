Kun 78 møtte opp til drop-in-vaksinering i Åsanehallen i Bergen

Drop-in-tilbudet er inntil videre tilgjengelig for alle som har fylt 16 år , både i Sentralbadet og i Åsanehallen, men på begge stedene var det totalt sett dårlig oppmøte i løpet av den første dagen, forteller assisterende smittevernoverlege Kjell Haug til Bergens Tidende.

– Det kom bare 277 i løpet av åtte timer til Sentralbadet og 78 til Åsanehallen i de tre timene som var åpne for drop-in, sier Haug.

Fredag sendte Bergen kommune ut en pressemelding der de orienterte om det nye tilbudet.

– Det var god pågang da kommunen åpnet opp drop-in-tilbud for studenter i begynnelsen av uken. Etter at vi åpnet opp for at alle innbyggere over 18 år kunne komme uten timeavtale, har pågangen vært mindre, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Per fredag hadde i underkant av 88 prosent av den voksne befolkningen i Bergen fått minst én vaksinedose, og 72 prosent er fullvaksinert.

Det ble lørdag meldt om 121 nye coronasmittede i Bergen. Rundt halvparten av dem er folk i 20-årene.