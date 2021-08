Det bekrefter statsadvokat Andreas Schei til Fædrelandsvennen.

– Det foretas noe etterforskning i den forbindelse, uten at jeg kan gå inn på hva det er, sier Schei.

Etter at straffesaken mot drapsdømte Viggo Kristiansen ble gjenåpnet, har det blitt iverksatt en ny etterforskning av drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia 19. mai 2000.

Utskrifter fra Viggo Kristiansens mobiltelefon viste at det ble sendt og mottatt tekstmeldinger i tidsrommet de to jentene ble drept. Meldingene gikk via en basestasjon som ikke dekker åstedet. Endringer gjort i telenettet gjør at det er lite hensiktsmessig å foreta nye tester i området, sier Schei:

– Senderen er ikke der lenger, så det begrenser muligheten til å gjøre tekniske undersøkelser av dekningsområdet. Men vi vil måtte gjøre en vurdering av dette tele-beviset.

Våren 2000 gjorde politiet en omfattende sjekk av personer som hadde vært i Baneheia den aktuelle dagen, og opplysninger vitner ga om sine bevegelser ble sjekket med samtaledata fra teleselskapene.

Statsadvokat Andreas Schei bekrefter at politiet er i gang med en ny kartlegging av alle bevegelser i Baneheia 19. mai 2000:

– Det er et møysommelig arbeid, og det er kommet ganske langt.