Mannen skal ha skader i en arm, skriver politiet på Twitter. De har vært på stedet og oppretter sak på forholdet.

Operasjonsleder Eivind Formoe forteller til NTB at han ikke kjenner til hvor alvorlig skadd mannen er.

– Ulykken skjedde i forbindelse med avfyring, og så har det skjedd noe som gjorde at mannen ble skadd. Han ble trolig truffet av et fragment, forteller Formoe.

Han opplyser at den skadde mannen er i 30-årene, og at det var en kameratgjeng som var samlet på et privat arrangement under avfyringen av kanonen.