Mannen som ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg lørdag morgen, hadde forfulgt en annen mann før situasjonen med politiet oppsto, opplyser politiet.

– Foranledningen for skytingen var at politiet klokken åtte fikk melding om en alvorlig hendelse fra en bekymret innbygger som var på vei til jobb i Sarpsborg, forteller politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til NTB.

– Innbyggeren observerte en person som fulgte etter enn annen person, og kom så i kontakt med vedkommende som ble forfulgt. Han sa at han ble forfulgt av en person med våpen, og at han fryktet for livet.

Svarholt bekrefter at det dreier seg om to menn.

– Livet sto ikke til å redde

Basert på disse opplysningene fikk politiet bevæpningstillatelse da de rykket ut, og at de fikk kontakt med mannen som ble oppfattet som truende.

– Da politiet kom i kontakt med vedkommende, eskalerte situasjonen, og det ble løsnet skudd fra politiets side. Det ble med en gang forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, forteller Svarholt.

De pårørende til den avdøde er varslet, ifølge Svarholt.

Han sier at de har gjennomført flere avhør i løpet av dagen og fortsetter med det utover kvelden. Ifølge opplysninger de har fått, skal den avdøde ha oppsøkt den andre mannen i sistnevntes hjem kort tid før politiet fikk melding. Mannen skal ha flyktet ut av leiligheten og fryktet for livet.

Spesialenheten etterforsker skytingen

Det er Øst politidistrikt som etterforsker foranledningen for skytingen. Selve skytingen blir etterforsket av Spesialenheten for politisaker med bistand fra Kripos. Svarholt forteller at åstedet ble fryst av krimteknikere i Øst politidistrikt, før Kripos tok over på stedet.

Leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge Liv Øyen hos Spesialenheten for politisaker bekreftet til NTB lørdag ettermiddag at deres etterforskere er sendt til åstedet.

– Det er heldigvis ikke ofte at politiets oppdrag ender på denne måten. Det er både uønsket og tragisk, og særlig tragisk for avdøde og de etterlatte, legger Svarholt til.

– Det er også en belastning for tjenestepersonene som utførte oppdraget.