Vedvarende høye smittetall i Trondheim

– Smittetallene er fortsatt på samme nivå. Det er ikke overraskende ettersom vi går meldte om cirka hundre positive hurtigtester, i tillegg til de 113 som hadde testet positivt på PCR-test. Egentlig må jeg si jeg er glad over at smittetallene ikke er enda høyere, sier Wolden til Adresseavisen lørdag formiddag.

Kriseledelsen i Trondheim har ingen planlagte møter i helga, men de ulike partene har tett dialog.

– Vi skal ha et møte lørdag med NTNU, BI og Dronning Mauds Minne. Dette fordi det er mange studenter som er smittet. At så mange ulike studieretninger har noen med smitte, gir et potensial for enda flere smittede, sier han.

Trondheim kommune oppdaterer ikke smittetallet på sine nettsider i helgene.