Den ene av de tre modellene som skal utredes, kalles en modifisert karaktermodell. Der skal Oslo vurdere å gi tilleggspoeng for ting som kjønn, minoritetsspråklig bakgrunn eller annet ved opptak til allmennfaglig videregående utdanning. Yrkesfagene skal ha samme opptaksmodell som i dag. Det kom fram i Aftenposten fredag.

Høyres skolepolitiker Mathilde Tybring-Gjedde slår alarm på Facebook og kaller forslaget både stigmatiserende og alarmerende.

– Oslo er en mangfoldig by. Det finnes mange Oslo-elever med minoritetsbakgrunn med gode karakterer som ikke trenger å bli plassert i en bås av SV, AP og MDG, skriver hun.

– Det Inga Marte Thorkildsen ønsker, er å gi ekstrapoeng til elever med minoritetsbakgrunn. Det er urettferdig, generaliserende og fordomsfullt, sier Mehmet Kaan Inan, utdanningspolitisk talsperson for Høyre i Oslo.

Må ta diskusjonen på alvor

Thorkildsen betegner kritikken fra Høyre som et forsøk på å skremme folk. Til NTB sier hun at det er viktig at landets politikere er forsiktige med nettopp det.

– Dette er en vanskelig diskusjon som vi politikere må ta på alvor. Utgangspunktet vårt er at vi ikke har pekt på en spesifikk modell. Men vi må samtidig ikke være redd for kunnskap, sier hun.

Høyre har heller ikke mye til overs for de andre modellene som skal utredes – testing av 8-klassinger med plassering i ulike mestringskategorier, samt la halvparten av elevene med høyest karakterer få velge skole først og deretter fordele resten for å sikre balanse.

(Saken fortsetter under bildet)

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Avvikling av fritt skolevalg

Inan sier det er klart at byrådet vil avvikle modellen omtalt som fritt skolevalg, eller karakterbasert opptak.

– Dette er altså den modellen som elever flest ønsker seg. Jeg skjønner ikke Inga Marte Thorkildsens iver etter å ødelegge en modell som fungerer og er rettferdig, sier Inan.

Utdanningsminister og Venstre-leder Guri Melby vil heller ikke satse på en slik forskjellsbehandling.

– Venstres metode er å satse på kvalitet i skolen. Vi vil gi alle barn og unge like gode muligheter til å få̊ vist og brukt sitt potensial gjennom å gi dem en like god skole – uansett hvor de bor eller hvem de er. Derfor satser vi på kvalitet i skolen heller enn identitetsbaserte tilleggspoeng, sier hun i en kommentar til NTB.

Delt skoletilbud

Thorkildsen mener at hovedproblemet med dagens skoleordning er at modellen har skapt et delt skoletilbud i hovedstaden.

– Det har endt med at skolene samler de med best karakterer på et fåtall skoler. Skillet har blitt større, og det har igjen gitt noen negative effekter. Blant annet karakterpress, og at det ikke blir gitt et likeverdig tilbud. Det har vi fått dokumentert av et utvalg som beskriver at byrådet må prøve å finne et nytt alternativ, sier Thorkildsen til NTB.

– Jobben er vanskelig, men vi må ikke være redde for å prøve å finne et alternativ. Vi må kunne lage et system som er rettferdig for alle, legger hun til.