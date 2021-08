Amerikansk St. Olavsmedalje-mottaker: – Til å bli ydmyk av

Chief Warrant Officer 5 Brian Michael Edwards (t.h.) ble fredag tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for innsatsen under en operasjon i Afghanistan i 2019. Han fikk medaljen av forsvarssjef Eirik Kristoffersen under en medaljeseremoni på Akershus festning. Foto: Gorm Kallestad / NTB