– Det som ble demonstrert torsdag, er usikkerheten med tanke på om vi er på vei inn i en ny militær strid i Afghanistan, sier Støre til NTB.

Lokale kilder har opplyst til amerikanske medier at minst 170 mennesker mistet livet i torsdagens terroraksjon.

Ifølge Støre er det etter dette angrepet mer uklart om Taliban virkelig har kontroll, eller om vi er på vei inn i en ny strid mellom Taliban og IS. Støres frykt er at det nå skal oppstå voldelige kamper for å få avklart hvem som har styringen.

– Det er veldig nedslående og urovekkende, det vi ser, sier Støre, som var utenriksminister i en årrekke fram til 2012.

– Og det er igjen en påminnelse om at det er sivile afghanere som betaler den høyeste prisen. Man kan miste nattesøvn av å tenke på hvordan mange afghanere nå frykter det som ligger foran dem, sier han.

Roser evakueringsinnsatsen

Støre gjør det samtidig klart at han vil berømme de som har håndtert evakueringen på norsk side.

– Stortinget er blitt holdt orientert, og jeg er også blitt holdt orientert om hvordan dette har forløpt. Og jeg vil gi ros til de som har hatt ansvar for en veldig kaotisk situasjon og fått ut mange. Jeg har vært med på utreise fra Afghanistan og vet hvor dramatisk det kan være. De som har stått i dette, de som jobber på militærsykehuset og våre militære som sørger for at dette skjer på en ordentlig måte, de fortjener anerkjennelse, sier han.

Støres håp er nå at det etter hvert skal bli mulig å starte opp igjen evakueringen.

– Det er en kaotisk situasjon, og jeg forstår at det var nødvendig å avslutte evakueringen etter det som skjedde torsdag. Så er spørsmålet hva som skjer på litt sikt. Afghanistan kan neppe stenges ned, og veldig mye vil bli avgjort av om det kommer en sentralmakt i Afghanistan som får kontroll.

Vil gi humanitær hjelp

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) varslet fredag at organisasjonen nå forbereder seg på at 500.000 afghanere kan flykte fra landet innen utgangen av 2021.

Det vil ramme Afghanistans naboland hardest, fastslår Støre.

– Særlig Pakistan og Iran, men også landene i nord. Da må verdenssamfunnet, sammen med FN, sørge for at det er et mottak der som kan håndtere en slik situasjon uten at det blir kollaps. Det er det viktigste vi kan gjøre, sier Støre til NTB.

– Og så mener jeg at vi også, hvis det er mulig, avhengig av hvordan styresettet i Afghanistan blir, opprettholder humanitær hjelp til afghanere.

Han ser derimot ikke for seg at stat-til-stat-bistanden kan fortsette slik situasjonen er nå.

– Vi må få klarhet i hvem som har styring, og hvordan de opptrer.