Tidligere norsk etterretningsoffiser tror ikke vi er ferdige med Taliban

Han sier til VG at USA og Nato kan måtte engasjere seg militært igjen i landet styrt av Taliban.

– Det kan absolutt hende at det blir behov for at vi agerer på en eller annen måte. President Biden gjorde det temmelig klart forleden. Det vil også da implisere Nato og dermed Norge. Vi er ikke ferdige med IS, sier Faramand til VG.

Han var etterretningsoffiser i det norske forsvaret fra 2003 til 2011.

I dag er han førstekandidat på Telemark Høyres liste til stortingsvalget, og vil trolig overta stortingsplassen etter Torbjørn Røe Isaksen.

Hans hovedbekymring er at Afghanistan dras inn i nok en langvarig konflikt hvor det ikke kommer til løsninger, og at man står overfor de samme problemer som i Syria.

– Den jevne afghaner har i det store og hele hatt det fredelig i 20 år, så opplever de dette. Det er dessverre slik at vi ikke er ferdige med IS eller noen av de andre islamistgrupperingene, sier Faramand til VG.