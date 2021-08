Uvanlig økning av kontantmengden i Norge i fjor

Kontanter i omløp har vist en jevn og fallende trend i 15 år. Og den trenden forventet Norges Bank ville fortsette ved inngangen til 2020, skriver Finansavisen.

Men fra mars i fjor begynte kontantmengden å øke, og veksten fortsatte helt fram til utgangen av juli. Da var kontantmengden på 42,5 milliarder kroner. Man må helt tilbake til september 2018 for å finne en måned med like stor kontantmengde

Fra august begynte den totale verdien av sedler og mynter i omløp i Norge å falle, men verdien i august utgjorde 42,1 milliarder kroner, noe som var 3,3 prosent eller 1,3 milliarder kroner mer enn ett år tidligere.

I Norges Banks årsrapport for sedler og mynter omtales økningen som uvanlig.

– Økningen «kan indikere at mange ønsker å ha litt mer kontanter enn vanlig i vanskelige tider», skriver Norges Bank i rapporten.

Bare 3–4 prosent av alle transaksjoner i fjor ble gjort med kontanter, ifølge en undersøkelse Norstat gjennomfører for sentralbanken to ganger årlig. De siste årene har kontantbetalinger utgjort litt under 10 prosent av alle transaksjoner.