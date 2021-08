Flymangel i Forsvaret: 30 nordmenn fast på Jan Mayen

I forrige uke dro en statsdelegasjon på rundt 30 personer til den norske øya Jan Mayen. Øya ligger i Norskehavet, rundt 1.000 kilometer vest for Norge, nord for Island mot Grønlandshavet. Normalt frakter Luftforsvarets Hercules C-130-fly folk inn og ut av øya.

– Vi har vært nødt til å omprioritere disse flyene til den operasjonen som vi har med evakuering fra Afghanistan. Vi har ikke Hercules-fly tilgjengelig, sier major Brynjar Stordalen, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

Ifølge NRK består reisefølget av representanter fra Statsforvalteren i Nordland, Forsvaret, Justisdepartementet, politiet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Polarinstituttet. Følget skulle etter planen ha returnert til fastlandet mandag.

En av dem som er fast på øya, er Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen. Han er imidlertid fornøyd med å få være på øya lenger enn planlagt.

– Det er jo et privilegium å få være ute på Jan Mayen over såpass lang tid, sier han.

Nå er det besluttet at delegasjonen skal plukkes opp av Kystvaktskipet Barentshav.

Men siden det ikke er noen kai å legge til ved på Jan Mayen er Kystvakten avhengig av gode værforhold for å frakte delegasjonen ut til skipet. Overfarten er beregnet til å ta to døgn og nå håper følget å være hjemme onsdag, over en uke etter planen.