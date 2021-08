Oslo framskynder vaksinering av 16- og 17-åringer

Fra og med 6. september åpner kommunen sine vaksinasjonssentre for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Vi håper nå å få en høy vaksinedekning i denne aldersgruppa, sier leder for vaksineprogrammet Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo.

Registreringen vil gjøres via registreringsløsningen i Helseboka som finnes på Oslo kommune sine nettsider. Vaksinesenteret i bydelen der man bor, vil deretter ta kontakt via tekstmelding for å tilby første ledige vaksinetime.