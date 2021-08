70 prosent av alle innlagte den siste måneden var ikke vaksinert, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse fredag.

Smittetallet var siste døgn på det høyeste nivået hittil i pandemien, med 1.415 tilfeller. 65 personer var innlagt på sykehus torsdag.

Men tross høye smittetall er antall innlagte langt lavere enn ved smittebølgen vi opplevde i vår, påpekte Høie.

– De som ligger på sykehus nå, er yngre enn tidligere. De blir ikke like syke og ligger ikke like lenge, sa han.

Gjennomsnittsalderen på innlagte er 45 år for de siste fire ukene, mot 56 år i hele pandemien. Liggetiden er nå 2,7 dager i gjennomsnitt, mot 5 dager i pandemien sett som helhet.

Høie påpeker at vaksinasjonen går tregere i de yngre aldersgruppene enn det gjorde for de eldre. Mange kommuner strever nå med å få kontakt med folk.

80 prosent av aldersgruppen 25–39 år har nå fått første dose, men Høie håper andelen vil stige.

– Målet er at over 90 prosent av voksne under 45 år skal vaksinere seg, sa han.

Han påpekte at mange unge voksne kan ha praktiske grunner til at de utsetter vaksinering, samtidig som de ikke opplever coronaviruset som noen stor risiko.

– Det er frivillig å vaksinere seg. Man må ikke forklare eller forsvare valget. Så tror jeg mange egentlig ikke har tatt valget. Det har bare utsatt det, sa Høie.