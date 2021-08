– Men uansett hvilke planer vi legger, er det data og ikke datoer som styrer tempoet i gjenåpningen, sa helseminister Bent Høie (H) da han holdt pressekonferanse om coronasituasjonen fredag.

Myndighetene vil gå til trinn fire i gjenåpningsplanen når alle over 18 år har fått mulighet til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, altså tre uker etter at de har fått tilbud om første vaksinedose.

– Vi må være forberedt

– Regjeringen vil snart ta en beslutning om videre gjenåpning basert på råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men vi må være forberedt på å stoppe opp hvis utviklingen går i feil retning, sa Høie.

Under pressekonferansen sa Høie at dersom man skal stramme inn der smitten nå sprer seg mest, må de stramme inn blant barn og unge.

– Det sitter langt inne, sa statsråden.

– Jeg ber ikke om mye

Han sa at de yngste har båret en tung bør under pandemien. Han sa at de vet at barn og unge er lite utsatt for alvorlig sykdom ved smitte, men at langvarige tiltak rammer dem hardt.

– Vi må derfor gjøre en innsats slik at barn og unge kan fortsette å leve så normalt som mulig, sa Høie.

– Jeg ber ikke om mye. Jeg ber bare om at vi fortsetter å følge rådene og reglene som hindrer at smitten sprer seg. Det kan, beklageligvis, se ut som meteren har blitt til en desimeter, eller rett og slett gått i glemmeboka for ganske mange, sa han.

Det siste døgnet er det registrert 1.415 coronasmittede i Norge, og smittetallene har vært stigende den siste tiden.

70 prosent er uvaksinert

70 prosent av alle innlagte den siste måneden var ikke vaksinert, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse fredag.

Smittetallet var siste døgn på det høyeste nivået hittil i pandemien, med 1.415 tilfeller. 65 personer var innlagt på sykehus torsdag.

Men tross høye smittetall er antall innlagte langt lavere enn ved smittebølgen vi opplevde i vår, påpekte Høie.

– De som ligger på sykehus nå, er yngre enn tidligere. De blir ikke like syke og ligger ikke like lenge, sa han.

Gjennomsnittsalderen på innlagte er 45 år for de siste fire ukene, mot 56 år i hele pandemien. Liggetiden er nå 2,7 dager i gjennomsnitt, mot 5 dager i pandemien sett som helhet.

Høie påpeker at vaksinasjonen går tregere i de yngre aldersgruppene enn det gjorde for de eldre. Mange kommuner strever nå med å få kontakt med folk.

80 prosent av aldersgruppen 25–39 år har nå fått første dose, men Høie håper andelen vil stige.

– Målet er at over 90 prosent av voksne under 45 år skal vaksinere seg, sa han.

(Saken fortsetter under bildet)

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier smitteøkningen er alvorlig.

Smitteøkningen er alvorlig

Selv om vaksinasjonsgraden i Norge er stor og voksende, ser Folkehelseinstituttet alvorlig på den voldsomme smitteøkningen vi har opplevde de siste ukene.

– Vi mener denne siste økningen i smittespredningen er alvorlig, først og fremst fordi smitten vil ramme en del mennesker som kommer til å bli alvorlig syke. Hvis smitteøkningen fortsetter å være så rask og så høy, vil den spre seg til store deler av befolkningen og flere aldersgrupper, sa direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge fredag.

Det er fortsatt rundt 500.000 voksne mennesker i Norge som ikke er vaksinert. Regner vi med alle som er under 18 år, er det nesten 1,6 millioner mennesker i Norge som er uten beskyttelse fra vaksine.

– Etter hvert som tiden går, vil vi se at et større antall av dem som smittes, blir syke og dør – også blant vaksinerte og fullvaksinerte, sa Stoltenberg.