Helsedirektoratet ber kommuner prioritere vaksinasjon fremfor smittesporing ved kapasitetsproblemer

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er kjent med at mange kommuner nå opplever stort press grunnet økt smitte og mulighet til å teste i stedet for karantene i et åpent samfunn der mange har svært mange nærkontakter, skriver direktoratet i et brev til alle landets kommuner fredag.

Her får kommunene råd om å følge denne prioriteringsrekkefølgen dersom de har kapasitetsutfordringer:

1. Vaksinasjon

2. Testing

3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

4. Smittesporing av øvrige nærkontakter

– Vi er i en fase av pandemien hvor det er stor usikkerhet knyttet til den økende smitteutviklingen, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen fredag.

Han sa det overordnede målet er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, sa Guldvog.

Helsedirektoratet ber kommunene passe på vaksinasjonstilbudet til studentene og minner også om at det er mange i aldersgruppa 25–39 år som ennå ikke har fått første dose. Kommunene bes også om å ha et godt tilbud til etternølere og folk som har ombestemt seg om vaksine.

Når det gjelder smittesporing, får kommunene råd om at de kan bruke en mer risikobasert smittesporing, altså prioritere nærkontakter som har høyest risiko for å være smittet og gi rask informasjon til disse.

Øvrige nærkontakter kan bli kontaktet på andre måter enn av kommunens smittesporingsteam, foreslås det.