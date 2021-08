Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg er til stede på pressekonferansen.

Det siste døgnet er det registrert 1415 coronasmittede i Norge, som er det høyeste tallet så langt i pandemien.

Helseminister Bent Høie advarer mot raskt økende smittetall og tall på innleggelser, men er tydelig på at barn og unge må skånes så mye som mulig mot inngripende tiltak. Han har derfor et klart råd til alle nordmenn, også fullvaksinerte.

– Jeg ber ikke om mye, sa helseministeren på pressekonferansen.

– Det ser dessverre ut som at meteren har blitt til en desimeter, eller har gått i glemmeboka helt og holdent. Vi må fortsatt holde avstand. Både fordi vi ikke vet hvem som er vaksinerte og foedi vaksinen ikke gir hundre prosent beskyttelse, sa Bent Høie.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg presiserte at det økende smittetallet er alvorlig selv om færre av de smittede opplever alvorlig sykdom nå en tidligere, på grunn av at flere er vaksinerte og at de nye smittede er yngre enn før. Både på grunn av presset på kommunenes helsetjenester, og fordi coronasykdom fortsatt kan være alvorlig.

– Vi har ikke gjort det lett for kommunene nå, sa Stoltenberg.

– Antallet smittede er ikke det viktigste, det viktigste er antallet innlagte på sykehus, presiserte hun.