Stort fall i antall narkobeslag – mye mindre partydop

Sammenlignet med perioden fra 2017 til 2019 var det en reduksjon i antall narkotikasaker på rundt 25 prosent i første halvår i år. Nedgangen gjelder både i foreleggssaker og i alvorlige narkotikasaker, viser Kripos' rapport over alle narkotikabeslag i første halvår i år.

– Det er nedgang over hele fjøla, helt klart. Også i Europa har man også sett at det i perioder med nedstenging er større etterspørsel etter stoffer som typisk er til hjemmebruk enn narkotika som tradisjonelt er forbundet med party og festing, sier leder Kari Frey Solvik for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos til NTB.

I første halvår i år ble tatt noe mer cannabis – hasj, marihuana og cannabisplanter – etter en kraftig nedgang i fjor. Økningen er imidlertid ikke større enn at nivået i første halvår var omtrent på nivå med 2020. Det ble tatt 1.365 kilo cannabisprodukter, fordelt på 4.642 beslag.

– Etter en stor reduksjon i hasjbeslag i fjor, er det noe økning både i antall beslag og beslaglagt mengde i år. Det er allikevel få beslag sett i et tiårsperspektiv, sier Solvik.

Mindre amfetamin og MDMA

Samtidig har beslagene av kokain, amfetamin og MDMA gått til dels kraftig ned. Det ble beslaglagt 24 kilo kokain fordelt på 682 beslag – 8 prosent færre enn i samme periode et år tidligere – mens det til sammen ble beslaglagt 216 kilo amfetamin og metamfetamin fordelt på 1.916 beslag. Etter at amfetaminbeslagene økte betydelig i fjor, er det i år en reduksjon på 32 prosent i antall beslag.

– Nedgangen i kokainbeslag er dermed noe mindre enn den generelle saksnedgangen. Beslaglagt kvantum er noe mindre enn i fjor. For amfetamin er det så langt i år beslaglagt vesentlig mindre enn i fjor, men omtrent på gjennomsnittet for det siste tiåret, sier Solvik.

Antall MDMA-beslag er cirka 40 prosent lavere enn i fjor, og både antall beslag og beslaglagte mengder er mindre enn på mange år. Heroinbeslagene hadde en nedgang på rundt 13 prosent i antall beslag sammenlignet med fjoråret. Kvantumet er høyere enn i fjor, men noe lavere enn gjennomsnittet for det siste tiåret.

Mange grunner

Kripos kan denne gangen ikke svare på hvorfor antallet beslag faller og nevner verken corona eller covid-19 i halvårsrapporten. I forbindelse med årsstatistikken for fjoråret ble det framhevet at coronastengte grenser og betydelig vanskeligere vilkår for narkotikasmuglerne var deler av forklaringen på blant annet hasjtørke og kraftig prisvekst for cannabis.

Solvik vil ikke synse om hvorfor utviklingen har vært som den er, men sier at «det er et stort og sammensatt årsaksbilde».

– Årsakssammenhengene til nedgangen er ikke en del av analysene som gjøres ved seksjon for narkotikakriminalitet. Kripos ser på mengder, styrkegrad og typer stoff, men vi sitter ikke på det totale bildet for årsaker til beslagsutviklingen, sier hun.

Kripos' narkotikastatistikk inneholder både toll- og politibeslag.