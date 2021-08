Norskfinansiert utstyr kan ha havnet i hendene på Taliban

Etter at Taliban tok makten i Afghanistan, er det kommet bilder av talibansoldater som har tatt i bruk amerikansk militært utstyr. Også kjøretøyer og kamphelikoptre skal ha kommet under Talibans kontroll – verdier for opptil flere milliarder kroner.

Så sent som i statsbudsjettet for 2021 ble det satt av 60 millioner kroner til å støtte afghanske sikkerhetsstyrker, skriver Aftenposten. Opp gjennom årene har Norge brukt rundt 600 millioner til dette formålet.

I en epost til avisen forklarer forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) at dette ikke dreier seg om penger brukt til våpen, men som er brukt til «kursvirksomhet, infrastruktur, vinterutrustning, etterforsyning, oppgradering av fasiliteter og transport av materiell».

Forsvarsdepartementet skriver at Norge har brukt rundt 15 millioner til å kjøpe militært materiell til disse styrkene – i hovedsak sambandsutstyr.

Bakke-Jensen opplyser at det ikke er mulig å vurdere hvorvidt Taliban har fått tilgang til nevnte materiell, på grunn av «den uoversiktlige situasjonen», skriver Aftenposten.