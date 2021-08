Regjeringen har ønsket å erstatte ventekarantene med utstrakt bruk av testing for skoleelever, men flere kommuner varslet at de sliter med å følge opp.

– Vi har fått veldig gode og tydelige tilbakemeldinger fra kommuner som har store utbrudd, som Bergen, Oslo og Molde. Denne nye modellen er krevende. Vi har jobbet tett med dem det siste døgnet og vil i løpet av dagen i dag komme med endringer på dette som gjør det mer håndterbart for kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

Regjeringen holder pressekonferanse klokken 12 om siste utvikling om coronasmitte og tiltak.

Forsvarer grønt nivå på skolene

Det er særlig smitten i skolene som er en bekymring for flere kommuner. I Oslo har skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bedt om nye råd fra nasjonale myndigheter etter smitteøkning blant barn og unge i Oslo. De to siste ukene er halvparten av om lag 2.500 smittede yngre enn 20 år.

Høie mener likevel det er riktig å holde skolene på grønt nivå, så langt det lar seg gjøre.

– Det er denne gruppen vi nå vet har ganske store negative konsekvenser av å ikke være sammen. Vi ser at spesielt yngre som har utfordringer fra før – hvis de ikke får mulighet til å gå på skole og være med i fritidsaktiviteter – ser vi at de kan få ganske store helseutfordringer, sier Høie, som likevel understreker at kommunene skal bruke trafikklysmodellen og innføre gult eller rødt nivå om det er påkrevet.

Er urolig

Det siste døgnet er det registrert 1.415 coronasmittede i Norge. Det er 730 flere enn samme dag i forrige uke og 121 flere enn rekordnivået dagen før.

Høie vedgår at han er urolig for situasjonen. Han påpeker også at økende smittetall var grunnen til at regjeringen utsatte det siste trinnet i gjenåpningsplanen for halvannen uke siden.

Samtidig anmoder han uvaksinerte om å ta imot vaksinasjonstilbudet så snart som mulig. I all hovedsak er innlagte på sykehus nå uvaksinerte personer.

– Vi vet det er folk som tenker: Jeg kan vente litt med å bli vaksinert. Det er ulike grunner til at folk ikke er vaksinert, og det er ikke slik at folk nødvendigvis sier at «jeg skal ikke vaksinere meg», sier Høie.

– Men nå er det lurt å vaksinere seg raskt. Veldig mange kommuner har nå drop-in-tilbud. For alle som har tenkt at «jeg vil vente litt og se», er nå tidspunktet for å gå og vaksinere seg, sier han.

Guldvog: Fullvaksinerte bør fortsatt testes

Helsedirektoratet mener kapasitetsproblemene ikke må løses ved at kommunene dropper å teste fullvaksinerte.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener fortsatt testing av nærkontakter er viktig for å bryte smittekjeden.

– Vi er kjent med at en del kommuner har latt være å teste de som er vaksinerte. Vi tror at vi fremdeles bør teste de som er vaksinerte hvis de har symptomer eller er nærkontakter, sier Guldvog til VG.

Kommunene vil innen kort tid få et oppdatert skriv med veiledning fra helsemyndighetene om hvordan de skal håndtere situasjonen. Flere kommuner har bedt om at det må endringer i TISK-ordningen (testing, isolering, smittesporing og karantene).

– Det handler om testing og TISK, men de vil også gå på hvordan kommunene nå kan forholde seg hvis de får økende smitte og hva som er aktuelle lokale tiltak. sier Guldvog.