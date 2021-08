Bonde i Hallingdal fant død kvige med strammebånd rundt halsen

– Det er lagd en renneløkke på båndet. Båndet er festet halvannen meter opp i et tre. Kviga har deretter gått noen runder rundt treet, så båndet har strammet seg rundt halsen, forteller bonde Bjørn Wilhelm Ransedokken til Hallingdølen.

Kyrne hans går på sommerbeite Golsfjellet, men da skulle de flyttes fra et beite til et annet var en av kvigene borte. Til slutt fant de den drektige kviga død.

– Det er helt horribelt. Det er grotesk å se et dyr slik. Det at dyret har lidd er det som preger meg mest. Og at det kanskje er noen utenfra som har gjort dette, sier sønnen Iver Ransedokken til avisen.

Kviga ble funnet ikke langt fra Skutusetkrysset, som ligger langs veien mot Storefjell. Saken ble meldt til politiet, som rykket ut og tok med seg strammebåndet.

– En ting er om dyrene dine blir tatt av rovdyr, eller dør i ulykker. Men dette er det noen som har påført henne, sier bonden.