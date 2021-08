Så langt har Legemiddelverket behandlet 15.842 av de rapporterte meldingene om vaksinebivirkninger. 2.456 av dem er klassifisert som alvorlige, mens 13.386 er klassifisert som lite alvorlige.

Legemiddelverket opplyser at hendelser etter vaksinasjon meldes etter mistanke, og at det derfor ikke er gitt at det er noen årsakssammenheng.

Danmark avdekket nylig et alvorlig tilfelle av den sjeldne tilstanden MIS-C hos en vaksinert gutt, noe som gir vedvarende feber og betennelser i flere organer. Det europeiske legemiddelverket (EMA) skal nå vurdere om det er en sammenheng mellom sykdommen og Pfizer-vaksinen.

Torsdag morgen var over halvparten av Norges befolkning fullvaksinert, ifølge Folkehelseinstituttet.