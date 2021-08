Gjelsten og Sunde overtar Bergans

Den over 100 år gamle norske utvikleren av ryggsekker, soveposer og annet turutstyr kunngjorde torsdag at alle aksjonærene i Bergans har gått med på å selge sine andeler til de nye eierne.

Partene er enige om å holde salgssummen konfidensiell.

– Vi er fornøyde med kjøperen. Når man blir enige om et salg, har både kjøper og selger funnet noe å bli enige om, sier Jon Søland på vegne av selgerne til Dagens Næringsliv.

– Bergans vil fremover bli en viktig del av Sport Holding-konsernet, men vil bli drevet uavhengig av Sport 1, Intersport og øvrige kjedekonsepter i Sport Holding for å sikre at merkevarens egenart ivaretas, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Det er ikke lagt opp til noen organisasjonsmessige endringer, og Bergans-hovedkontoret vil forbli i Asker.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Konkurransetilsynet godkjenner salget, og tidspunktet for den endelige overtakelsen for de nye eierne avhenger av dette.