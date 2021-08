Smitteutbrudd i Trondheim: 69 nye smittede registrert

Mange av de smittede ble meldt inn sent tirsdag. Derfor er kun 28 av de smittede så langt ferdig sporet. Men antall smittede kan være langt høyere, sa kommunedirektør Morten Wolden da han onsdag informerte formannskapet i Trondheim om smittesituasjonen.

– Vi opplever en smitteøkning. I Trondheim er det offisielle tallet 69, men vi har nesten like mange positive hurtigtester. Veldig mye er knyttet til studentmiljøet, sa Wolden da han informerte formannskapet, skriver NRK og Adresseavisen.

22 av de 69 smittede har kjente nærkontakter, én er smittet i utlandet, og seks har foreløpig ukjent smittekilde, opplyser kommunen. 69 nye registrerte smittede i Trondheim er over dobbelt så mange som dagen før. Tirsdag ble det meldt om 25 nye tilfeller.

Fungerende kommunelege Elizabeth Anna Kimbell sier tallene tilsynelatende er dramatiske, men at man ikke må glemme at det er en annen situasjon nå enn ved det forrige store utbruddet i mai og juni. Hun peker på at mange flere i kommunen er vaksinert nå.

Ifølge Kimbell jobber de nå med to utbrudd. Det ene startet i en fritidsaktivitet der elever ved en ungdomsskole deltok. Det andre store miljøet er studentmiljøet ved NTNU.

NRK skriver at minst 20 registrerte tilfeller er knyttet til det pågående utbruddet i studentmiljøet i byen. Nå er det igjen innført krav om en meters avstand ved NTNUs studiesteder.

St. Olavs hospital i Trondheim har nå fire innlagte coronapasienter – én av dem på intensivavdelingen.

894 personer testet seg i Trondheim tirsdag.