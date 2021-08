39 registrerte smittetilfeller på Nord-Jæren

I Stavanger har tre av tilfellene ukjent smittekilde, mens tre har usikker smittevei.

837 personer testet seg i Stavanger tirsdag, opplyser kommunen.

Samlet for de fire kommunene på Nord-Jæren er smittetallet 39, skriver Stavanger Aftenblad.

15 av tilfellene er registrert i Sandnes. Her har to personer ukjent smittevei, mens smittesporing fortsatt pågår for to av de smittede. I Sola og Randaberg er det registrert henholdsvis ett og to nye tilfeller, samtlige med kjent smittekilde.