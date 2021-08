Unge syns det er OK med politisk reklame i sosiale medier

Ikke uventet er unge generelt mer positive enn eldre til politisk reklame, særlig i sosiale medier, viser en spørreundersøkelse fra Medietilsynet. Litt under halvparten av dem over 26 år ikke vil ha servert politisk reklame, mens bare tre av ti under 26 år sier nei takk.

– De unge oppfatter politisk reklame i sosiale medier som en viktig kilde til informasjon om hva de ulike partiene står for og ønsker seg flere faktaorienterte reklamer, sier sjef i Medietilsynet Mari Velsand.

Tirsdag skapte det bruduljer da MDG sendte ut tekstmeldinger til tusener av velgere. Ikke overraskende ut fra tallene i undersøkelsen: Hele åtte av ti er negative til politisk reklame på SMS.

Fortsatt synes flere unge enn eldre at personlige data godt kan brukes til å skreddersy politisk reklame i sosiale medier, men skepsisen øker. Av dem under 26 år mente 27 prosent at dette er OK, opp fra 19 prosent året før.

– Utviklingen kan tyde på en større oppmerksomhet rundt bruk av personlige data og datasikkerhet. Denne bevisstheten kan også være økende nå som vi nærmer oss et valg, sier Velsand.

I Norge er det forbudt med politisk reklame på TV, men altså tillatt i sosiale medier.