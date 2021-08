20 år siden Haakon og Mette-Marit giftet seg

– Jeg kan ikke love at det blir problemfritt og lett, men det vil bli innholdsrikt og sterkt. Jeg er stolt av å kunne kalle meg livsledsageren din, sa kronprins Haakon i sin tale til bruden under bryllupsmiddagen 25. august 2001.

Siden har de holdt sammen i tykt og tynt.

Egentlig skulle de 20 årene med ekteskap feires med en lunsj på Skaugum onsdag formiddag. På lunsjen var 20 ungdommer invitert for å markere at det også er 20 år siden Kronprinsparets fond ble opprettet med pengene kronprinsparet fikk av regjeringen til bryllupet.

Cornademper

Men coronaviruset ville det annerledes. I helgen ble det kjent at prinsesse Ingrid Alexandra (17) har testet positivt for coronavirus og er isolert hjemme på Skaugum.

– Den øvrige kronprinsfamilien har også blitt testet, men har ikke avlagt positive prøver, skrev kongehuset i en pressemelding søndag kveld.

Coronasmitten førte til at kronprinsparet utsatte et planlagt besøk til UngInvest i Modum mandag og markeringen på Skaugum onsdag.

Det er foreløpig ikke satt noen ny dato for dette.

(Saken fortsetter under bildet)

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på kajakktur i Oslofjorden i juni. Foto: Pool / Heiko Junge / NTB

20 år

Gjennom de siste 20 årene har kronprinsparet jobbet sammen på utallige oppdrag ute blant det norske folk.

De har blant annet engasjert seg for bærekraftig næringsutvikling, innovasjon, psykisk helse, inkludering og unges muligheter.

Sammen med barna Ingrid Alexandra, Sverre Magnus og Marius Borg Høiby har de også vært aktive med surfing, friluftsliv og skisport.

Senest i juni inviterte kronprinsparet med seg ungdommer ut på kajakktur i Oslofjorden.

– Jeg tror det har vært viktig for veldig mange dette året å finne strategier for å holde humøret oppe, og jeg tror friluftsliv er noe av det lureste man kan gjøre for å ta vare på sin egen psykiske helse, og ikke minst fysiske helse, sa kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

(Saken fortsetter under bildet)

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra fotografert under sommerferien på Dvergsøya utenfor Kristiansand i fjor. Hundene Milly Kakao (t.v.) og nylig avdøde Muffins Kråkebolle var også med. Foto: Lise Åserud / NTB

Åpenhjertig

Den 20. bryllupsdagen kalles for porselensbryllup.

Tidligere i sommer stilte kronprinsparet opp i et åpenhjertig intervju i NRKs Sommer i P2 hvor de blant annet snakket om kjærlighet, samliv og corona-tiden.

– Når jeg tenker på alle de menneskene som har gjort at jeg har greid meg nokså bra i livet, så står mamma fram. Og familien min, som jeg alltid har vært så glad i. Og så traff jeg Haakon. Han så meg. Han forsto meg. Han var nysgjerrig. Og han holdt meg, sa kronprinsessen blant annet.

Slik beskrev kronprins Haakon hvorfor han falt for henne i 1999:

– Den lyse sørlandsjenta gjorde inntrykk på meg. Du merker godt når Mette kommer inn i et rom. Det er en kraft der som ikke er så lett å overse. Hun virket selvsikker og verdensvant. Og var fin å prate med. Det føltes trygt når vi var sammen.