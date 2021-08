FHI frykter vaksinedoser må kasseres

Norske kommuner får mer enn en million doser denne uken og nesten en million neste uke. Nå frykter FHI at kommunene ikke får satt alle, melder VG.

Vaksinene fra Pfizer og Moderna som brukes i Norge, har en måneds holdbarhet.

– Spørsmålet er om kommunene har kapasitet til å finne folk og organisere vaksineringen. I verste fall er vi redde for at det blir kastet vaksinedoser. Men vi håper at det ikke skjer, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han understreker at kommunene gjør en fantastisk innsats for å få gjennomført vaksineringen.

Hvis smitteøkningen fortsetter som nå, anslår FHI at det vil være 1.310 smittetilfeller i Norge innen 5. september. De fleste vil være barn og ungdommer.

– Så lenge vi ikke får beskjed om å stoppe utsending av vaksinedoser til kommunene, går vi ut fra at kommunene har kontroll, og at de klarer å bruke dosene de får tilsendt, sier Bukholm.