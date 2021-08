– Vi vet ikke hvor lenge det vil være mulighet for evakuering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Hittil er 374 personer, fordelt på sju flyvninger, evakuert fra Afghanistan til Norge. Fremdeles befinner mange nordmenn seg i landet, de fleste av dem norske statsborgere med afghansk bakgrunn. Søreide opplyser at tidsvinduet for evakuering kan være svært kort.

– Når flyplassen stenger, vil vi være uten evakueringsmuligheter fordi flyplassen er den eneste trygge veien ut av Afghanistan, sier Søreide.

Kan ikke garantere for sikkerheten

Mens det fremdeles befinner seg mange norske borgere igjen, blir det stadig vanskeligere å ta seg til flyplassen i Kabul. Situasjonen rundt flyplassen er fortsatt bekymringsfull, den er kaotisk og tidvis farlig. Det er nå færre som klarer å ta seg inn på flyplassen enn tidligere.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten i Kabul eller og rundt flyplassen. Hver og en må gjøre sine egne sikkerhetsvurdering ved reise til flyplassen, sier utenriksministeren, og legger til:

– Noe av bekymringen ved stengning av flyplassen er at den kaotiske situasjonen blir enda mer kaotisk på bakgrunn av at flere vil ta seg til flyplassen, sier Søreide.

Hun sier at det ikke er noen garanti for at norske myndigheter klarer å hjelpe alle norske borgere i landet.

Over 20 afghanske barn evakuert til Norge

Av de 374 personene som er evakuert til Norge, er over 20 av dem enslige, afghanske barn. Mange av dem er under fem år, opplyser justisministeren Monica Mæland (H).

– Utgangspunktet for denne situasjonen var en henvendelse til Justisdepartementet fra Kabul om barn som var alene på feltsykehuset. Det ble gjort forsøk på å finne foreldre, men det lyktes ikke, sier Mæland.

Utstyr kan bli liggende igjen

Etter planen skulle det norsklededet feltsykehuset bli stående på flyplassen i Kabul etter at de internasjonale styrkene hadde forlatt Afghanistan, men forutsetningene er de siste dagene endret etter at Taliban har satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet.

På spørsmål angående evakueringen av det norske feltsykehuset og om regjeringen da også evakuerer alt tilhørende utstyr, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at en avgjørelse ikke er tatt rundt denne problemstillingen.

– En avgjørelse omkring det er veldig situasjonsbetinget, sier han på spørsmål fra NTB.