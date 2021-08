Norges minste kommune kan bli den første som er fullvaksinert

Etter åtte måneder med vaksinering ligger Utsira i Rogaland an til å bli den første hvor alle innbyggerne over 18 år er fullvaksinerte, noe som trolig vil skje onsdag, skriver P4-nyhetene.

Kommunen er den miste i Norge målt i folketall, med kun litt over 150 innbyggere over 18 år. Men det lave innbyggertallet har også betydd at kommunen fikk færre vaksineleveranser under pandemien.

– Vi har fått ett vaksineglass i uka, noen ganger ikke et glass i det hele tatt. Så det har tatt tid, sier ordfører Marte Eide Klovning til radiokanalen.

Tirsdag er kommunen på vei til å nå målet om 100 prosent vaksinering, med 129 fullvaksinerte innbyggere.