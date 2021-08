Tidligere barnehageansatt nekter straffskyld for voldtekt av sine døtre

– Jeg erkjenner seksuell handling, men ikke seksuell omgang, sa den tiltalte mannen i 40-årene da rettssaken mot ham startet i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.

Mannen er tiltalt for å ha voldtatt sine to døtre, som begge er under 14 år, ved flere anledninger i 2020.

Han svarte «nei» da han ble spurt om han erkjenner straffskyld for voldtekt.

Han erkjenner likevel straffskyld for oppbevaring og deling av overgrepsmateriale på internett. Ifølge tiltalen skal mannen også ha tatt seksualiserte bilder av sine døtre og av barn i barnehagen i Sandnes der han jobbet, som han delte på nettet.

Mannen er også tiltalt for seksuell handling mot fire jenter i barnehagen der han jobbet i fjor. Dette erkjenner mannen straffskyld for.