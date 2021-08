906 nye koronasmittede personer registrert siste døgn – 267 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 906 koronasmittede i Norge. Det er 376 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet siden onsdag 24. mars, da det ble registrert 1001 nye smittetilfeller.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 674 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 525.

I Oslo er det registrert 267 nye koronasmittede det siste døgnet. Det er 133 flere enn samme dag forrige uke.

Alvorlig ulykke på riksvei 7 i Hallingdal

Minst en person mistet mandag kveld livet i en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på riksvei 7 i Gulsvik i Flå kommune i Hallingdal. Politiet og nødetatene fikk melding om ulykken øst for Flå klokken 22.21.

Lastebilen havnet 20–30 meter ned en skråning etter sammenstøtet og er så vidt synlig fra veien. Personbilen ble stående på andre siden av autovernet og begynte å brenne etter kollisjonen med lastebilen.

Stengingen av Tunisias parlament forlenges

Tunisias president Kais Saied forlenger suspenderingen av landets nasjonalforsamling, melder Reuters.

Saied avsatte regjeringen og suspenderte nasjonalforsamlingen for en måned siden. Regjeringen anklaget Saied for kupp, og flere folkevalgte er arrestert for å ha kommet med beskyldninger om kupp.

Politimann frikjent for kongresskyting

En gransking har konkludert med at en politimann som skjøt og drepte en kvinne som deltok i stormingen av Kongressen 6. januar, ikke gjorde noe galt.

Politimannen handlet korrekt og i tråd med regelverket, konkluderer den føderale politistyrken som beskytter Kongressen. Politiets retningslinjer tillater bruk av potensielt dødelig makt for å «beskytte liv, inkludert tjenestemannens eget liv, eller for å forsvare en person som står i umiddelbare fare for å bli alvorlig skadd».

Forgiftning på tysk universitet

Tysk politi undersøker vann- og melkebeholdere etter at sju personer ved et universitet i Darmstadt viste tegn på forgiftning. Tilstanden er kritisk for én.

Det er ikke klart hva de sju har fått i seg, men alt tyder på at det har skjedd i en av bygningene til Det tekniske universitetet i Darmstadt. Seks personer ble lagt inn på sykehus, og for en av dem er tilstanden kritisk.