Dødsulykke på riksvei 7 i Hallingdal

Politiet bekrefter overfor NTB at det er snakk om en dødsulykke, men på direkte spørsmål ønsker ikke politiet å kommentere om det dreier seg om flere dødsfall.

Operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt sier at det kun var to kjøretøy involvert i ulykken, men hvor mange som var i de to bilene, kan hun ikke si noe om.

Det var godt vær og tørr veibane på ulykkesstedet. Kollisjonen skjedde på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Krimteknikere fra politiet ble sendt til Flå natt til tirsdag. Politiet opplyser at de avhører folk på stedet for å skaffe seg et bilde av hendelsesforløpet.

– Krimteknikere er på vei, men er ikke framme. Vi venter på dem før vi kan si noe mer om denne hendelsen, sier operasjonsleder Kvaal til NTB like etter klokken 1 natt til tirsdag.

Autovernet på stedet ga etter og både lastebilen og personbilen havnet i grøfta. Hallingdølen skriver at det begynte å brenne i bilene etter sammenstøtet.

Politiet og nødetatene fikk melding om ulykken sør for Flå klokken 22.21.

Riksvei 7 er inntil videre stengt i begge retninger, og ifølge politiet vil veien være stengt en god stund fremover. Vegtrafikksentralen melder at personbiler kan benytte omkjøring via fylkesvei 2900, men tunge kjøretøy må kjøre via E16.