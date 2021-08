– Så vidt jeg vet, så går det bra, sa kongen til TV 2 da han debarkerte kongeskipet sammen med dronning Sonja for å markere at sommersesongen med skipet er over.

I helgen ble det kjent at den 17 år gamle prinsessen hadde testet positivt for coronavirus. Hun er isolert hjemme på Skaugum. Nær 30 elever ved prinsessens skole, Elvebakken videregående skole i Oslo, er coronasmittet.