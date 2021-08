Politiet: Ingen indikasjon på at T-baneskytingen var rasistisk motivert

– Vi har ingen indikasjon på at hendelsen var motivert av de fornærmedes etnisitet, sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Det var på kvelden 15. august at to gutter i tenåringene med utenlandsk bakgrunn ble skutt på T-banen ved Skøyenåsen i Oslo. En 34 år gammel etnisk norsk mann ble pågrepet for skytingen samme kveld. Han er siktet for drapsforsøk.

Politiet opplyste tidlig i etterforskningen at de undersøkte om skytingen kunne ha et rasistisk motiv.

Den siktedes forsvarer, advokat Daniel Storrvik, har tidligere sagt at mannen ikke har ønsket å forklare seg, utover å avkrefte at skytingen var rasistisk motivert eller terror.

– Han ønsker fremdeles ikke å la seg avhøre, men vi står klare dersom han skulle endre standpunkt, sier politiadvokat Rådal.

Han sier at politiet har sikret seg flere ulike videoer fra T-baneområdet.

– Disse, sammen med blant annet vitneavhør, gjør at vi danner oss et bilde av hendelsesforløpet, sier Rådal.

Politiet tror at den siktede brukte to skytevåpen. Det ene er fremdeles ikke funnet.