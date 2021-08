Innsatt siktet for drapsforsøk i Oslo fengsel

– Vi er foreløpig tidlig i etterforskningen, og vi jobber med sikring av bevis og innhenting av vitneopplysninger, sier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var VG som først omtalte siktelsen. Ifølge avisen ble den fornærmede medfangen fraktet til sykehus med alvorlige skader, mens den andre innsatte ble pågrepet og siktet for drapsforsøk.

VG skriver at de mandag formiddag ikke kjenner tilstanden til den fornærmede mannen. Strand sier til NTB at hun ikke har oversikt over tilstanden til mannen.

– Vi avventer ytterligere opplysninger om det, sier hun.

Vil ikke si noe om våpen

Strand ønsker ikke å si noe om hvorvidt det ble brukt våpen under voldshendelsen.

– Hendelsen skjedde i et fellesareal som flere av de innsatte har tilgang til. Begge er innsatte i fengselet, men av personvernhensyn vil jeg ikke gå ut med hvorfor de sitter i fengsel, sier politiadvokaten.

Alvorlig voldshendelse

Leder Nils Leyell Finstad i Oslo fengsel sier at hendelsen skjedde søndag ettermiddag.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en alvorlig voldshendelse i Oslo fengsel mellom to mannlige innsatte. Det skjedde søndag cirka klokken 17.20, sier Finstad til NTB.

Fengselslederen sier at han ikke vil gå ut med detaljer av hensyn til innsatte, pårørende og politiet som nå er i fengselet og etterforsker hendelsen. Han vil heller ikke kommentere tilstanden til den fornærmede.

– Det er en situasjon som er under kontroll, men samtidig uavklart. Saken er overtatt av drapsavsnittet i Oslo politidistrikt, men det ligger ikke noe mer i det enn at situasjonen er uavklart, sier Finstad.

Nekter å la seg avhøre

Finstad sa til NTB mandag formiddag at den siktede mannen har blitt avhørt av politiet, men ifølge politiadvokat Strand stemmer ikke dette.

– Siktede er ikke avhørt av politiet. Han har formidlet via sin forsvarer at han ikke ønsker å la seg avhøre. Det er selvfølgelig av interesse for oss å snakke med ham, men så lenge han ikke ønsker det, avventer vi, sier Strand.