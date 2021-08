489 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 489 koronasmittede i Norge. Det er 163 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste antallet nye smittede på en søndag siden første påskedag 4. april. Den gang ble det registrert 652 nye smittede.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 620 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 521, så trenden er stigende.

Politiet har kontroll på våpenmann på Kløfta

Mannen som skal hatt et våpen da han dukket opp i et selskap på Kløfta på Romerike søndag kveld, ble pågrepet av politiet like etter midnatt natt til mandag.

– Det er ikke gjort beslag av noe våpen. Den pågrepne mannen er kjent for politiet fra før, opplyser operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Marstad sier at det er en relasjon mellom mistenkte og fornærmede i saken.

Kvinne mistet livet i basehoppulykke i Molde

En tysk kvinne i 50-årene døde i en basehoppulykke ved fjellet Katthammaren i Molde søndag kveld. Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken klokken 21.15.

– Fallskjermen ble utløst, men gikk deretter i fjellveggen, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt.

Egypt stenger grensen mot Gaza

Egypt har informert myndighetene på Gazastripen om at grenseovergangen Rafah blir stengt mandag morgen, opplyser en talsmann for Hamas, som styrer Gaza.

Kilder i Egypts sikkerhetsmyndigheter bekrefter stengingen. Overgangen ved Rafah ble åpnet etter at konflikten med Israel blusset opp tidligere i år. Grensen blir nå stengt på ubestemt tid.

Ekspresident forsøkte å ta sitt eget liv

Tilstanden til Bolivias folkemordtiltalte ekspresident Jeanine Añez er stabil etter et selvmordsforsøk i fengsel, opplyser fengselsdirektøren.

– Vi kan si at helsetilstanden hennes utvilsomt er stabil. Hun er nå sammen med familien i fengselet. Familien vil være viktig for å bedre sinnstilstanden hennes, sier fengselsdirektør om den 54 år gamle ekspresidenten. Hun skal være oppskrapt på armen, ifølge innenriksminister Eduardo del Castillo.